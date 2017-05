Priporočila SDS za zmanjšanje birokratskih ovir brez podpore matičnega odbora DZ

Ljubljana, 5. maja - Odbor DZ za gospodarstvo je danes na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljal o vrsti priporočil za zmanjšanje birokratskih ovir. Medtem ko so poslanci SDS poudarili, da preveč birokracije duši državljane, kmete in gospodarstvo, so predstavniki vlade navedli, da je bilo na tem področju narejenih vrsto premikov. Odbor je priporočila SDS zavrnil.