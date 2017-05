Jazz band Woodyja Allena bo julija nastopil v Londonu

London, 7. maja - Glasbena zasedba The Woody Allen New Orleans Jazz Band bo 2. julija nastopila v sloviti londonski koncertni dvorani Royal Albert Hall. Vsak nastop zasedbe je energijski naboj improvizacij. Glasbeniki igrajo brez seznama skladb in ne vedo, katero skladbo si bo zaželel Allen skupaj z vodjem zasedbe zaigrati kot naslednjo, so zapisali organizatorji.