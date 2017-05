Zakon o demografskem skladu še ni usklajen, na mizi dodatni predlogi koalicije

Ljubljana, 5. maja - Koalicijske stranke so na besedilo zakona o demografskem skladu, v katerem je finančno ministrstvo povzelo njihova bistvena pričakovanja, posredovale dodatne predloge sprememb in dopolnitev. Nekateri predlogi bistveno odstopajo od dogovorjenih rešitev, zato bo treba predlog zakona še dodatno usklajevati, so za STA pojasnili na ministrstvu.