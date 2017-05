Newyorške borze neenotno

New York, 5. maja - Trgovalni dan na newyorških borzah se je danes začel neenotno. Na rast širšega indeksa S&P 500 in tehnološkega indeksa Nasdaq so vplivali spodbudni podatki o stopnji brezposelnosti v ZDA, industrijski indeks Dow Jones pa je znižala odločitev milijarderja Warrena Buffetta o prodaji tretjine svojega deleža v tehnološkem podjetju IBM.