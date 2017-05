Na lokalnih volitvah na Otoku odločalo tudi vlečenje slamic

London, 5. maja - Britanski konservativci so v grofiji Northumberland na severovzhodu Anglije dobesedno potegnili krajšo. O zadnjem sedežu v lokalnem svetu je namreč odločalo vlečenje slamic med kandidatko liberalnih demokratov in njenim torijskim protikandidatom. Ta je izgubil in konservativce prikrajšal za večino.