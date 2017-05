Ljubljana, 5. maja - Zadnji trgovalni dan na Ljubljanski borzi v skrajšanem trgovalnem tednu se je končal z 0,20-odstotnim padcem indeksa SBI TOP. Med najpomembnejšimi delnicami so po prometu izstopale Krkine in Petrolove - prve so se podražile za 0,19 odstotka, druge pa pocenile za 0,56 odstotka.