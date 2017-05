Učitelji in raziskovalci ogorčeni nad nadaljnjim zapostavljanjem izobraževanja in znanosti

Ljubljana, 5. maja - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je nad sprejetim nacionalnim reformnim programom za leti 2017 in 2018 in programom stabilnosti za letos zelo razočaran. Vlada je v nacionalnem reformnem programu zavestno prezrla velik pomen izobraževalne in raziskovalne dejavnosti za nadaljnji razvoj, opozarjajo v Svizu.