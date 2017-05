Predstava Harry Potter od pomladi 2018 v New Yorku

New York, 6. maja - Predstava Harry Potter in otrok prekletstva, velika uspešnica letošnje podelitve britanskih gledaliških nagrad oliver, bo od 22. aprila 2018 na sporedu broadwayskega Lyric Theatre. Novico so sporočili londonski producenti predstave, ki jo že posodabljajo za ameriško premiero. Vstopnice za newyorške predstave bodo na voljo od letošnje jeseni.