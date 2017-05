V Srbiji neposredno v polfinale le Hrvat

Beograd, 5. maja - Dopoldne so v predtekmovanju prve tekme veslaškega svetovnega pokala v Beogradu nastopile vse tri slovenske posadke. Rajko Hrvat v lahkem enojcu se je neposredno uvrstil v polfinale, Nik Krebs in Miha Aljančič v dvojnem dvojcu ter Aleš Jalen in Marko Bolha v lahkem dvojnem dvojcu pa bodo za napredovanje morali nastopiti v repasažu.