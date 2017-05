Mineva četrt stoletja od smrti Marlene Dietrich

Ljubljana, 6. maja - Pred četrt stoletja je v Parizu preminula nemško-ameriška igralka in pevka Marlene Dietrich, ki je obveljala za eno redkih nemških zvezdnic svetovnega formata. Zaslovela je z vlogo Lole Lole s cilindrom na glavi in podvezicami v filmu Plavi angel in postala pojem femme fatale. Zaigrala je v več kot 50 filmih.