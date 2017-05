Emisije CO2 v EU lani nekoliko nižje kot leto prej

Luxembourg, 6. maja - V EU so bili izpusti ogljikovega dioksida (CO2) iz fosilnih goriv lani za 0,4 odstotka nižji kot leta 2015. Najbolj so upadli na Malti, v Bolgariji in na Portugalskem, medtem ko so se najbolj zvišali na Finskem, Cipru in v Sloveniji, je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat.