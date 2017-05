Dodatno se izobražujejo večinoma stari od 25 do 34 let z visoko izobrazbo

Ljubljana, 7. maja - Tipičen državljan Slovenije, ki se dodatno izobražuje, je star od 25 do 34 let, ima visoko izobrazbo in se izobražuje pri neformalni instituciji za izobraževanje in usposabljanje, kaže statistika, ki jo je pred tednom vseživljenjskega učenja objavil statistični urad. Ob tem so v uradu izpostavili, da se ne učimo za šolo, marveč za življenje.