V Franciji zadnji dan napete predsedniške kampanje

Pariz, 5. maja - Francoska predsedniška kandidata, skrajno desna Marine Le Pen in sredinski Emmanuel Macron, bosta danes še zadnjič nagovorila svoje podpornike preden začne veljati volilni molk pred nedeljskimi volitvami. Kampanja je bila do sedaj precej napeta, kandidata pa predstavljata izbiro med dvema nasprotujočima si vizijama Francije in sveta.