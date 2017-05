Indijsko vrhovno sodišče potrdilo smrtno kazen za posiljevalce iz New Delhija

New Delhi, 5. maja - Indijsko vrhovno sodišče je danes potrdilo smrtno kazen za štiri moške, ki so leta 2012 na avtobusu v New Delhiju posilili žensko. Četverico moških so nižja sodišča na smrtno kazen obsodila leta 2013, a so se pritožili na vrhovno sodišče, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 23-letna ženska je umrla v bolnišnici dva meseca po posilstvu.