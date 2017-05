Na pohodu Pot ob žici danes osnovnošolci in dijaki

Ljubljana, 5. maja - Tradicionalnega 61. pohoda Pot ob žici, ki se je s pohodom vrtčevskih otrok začel v četrtek, so se danes udeležili učenci osnovnih in srednjih šol. Tako osnovne kot tudi srednje šole so se na pohod lahko vključile na kontrolni točki, ki jim je najbolj ustrezala. Organizatorji pa pričakujejo blizu 9000 udeležencev.