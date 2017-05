Pred banko na Ljubljanski ulici v Mariboru sumljiv kovček

Maribor, 5. maja - Mariborski policisti so bili zjutraj obveščeni, da pred banko na Ljubljanski ulici stoji zapuščen sumljiv potovalni kovček. Kraj so zavarovali do prihoda bombnega tehnika, ki ga je razstrelil, pri tem pa so ugotovili, da je bil kovček prazen, so sporočili s Policijske uprave Maribor.