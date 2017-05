Na lokalnih volitvah v Veliki Britaniji slavili konservativci

London, 5. maja - Na četrtkovih lokalnih volitvah v Veliki Britaniji so po do zdaj znanih izidih zmagali konservativci premierke Therese May, medtem ko so laburisti dosegli slabši rezultat kot na prejšnjih volitvah. Pet tednov pred splošnimi volitvami so Britanci volili 4851 svetnikov v 88 grofijah - vseh na Škotskem in v Walesu ter 34 v Angliji.