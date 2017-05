Na Ptuju ob prisotnosti komisarke Bulčeve obeležili obletnico vstopa v EU

Ptuj, 6. maja - Na Ptuju so danes s predstavitvijo projekta Spoznajmo države EU obeležili 13. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Takšni dogodki so po besedah evropske komisarke za promet Violete Bulc izrednega pomena za približevanje raznolikosti unije državljanom. "EU je treba živeti, EU je treba razumeti in jo tudi ves čas soustvarjati," je dejala.