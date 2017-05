Idrija, 5. maja - Nekaj pred šesto uro so bili v operativno-komunikacijskem centru Policijske postaje Nova Gorica obveščeni o požaru na stanovanjski hiši v Idriji. Požar so do 8. ure pogasili, v njem pa so našli mrtvega 60-letnega stanovalca, so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.