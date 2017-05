Grabar-Kitarovićeva začela pogovore s predstavniki parlamentarnih strank

Zagreb, 5. maja - Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je danes začela pogovore s predstavniki hrvaških parlamentarnih strank in drugimi poslanci o krizi v hrvaški vladi in saboru. Hrvaški premier Andrej Plenković je prejšnji teden razrešil štiri ministre stranke Most neodvisnih list, v četrtek pa je odstopil predsednik sabora in vodja Mosta Božo Petrov.