V Mariboru bodo obeležili svetovni dan harmonike

Maribor, 6. maja - Mariborski konservatorij za glasbo in balet bo dopoldne v Vetrinjskem dvoru s koncertom obeležil svetovni dan harmonike. Učenci, dijaki in profesorji oddelka za harmoniko želijo s pestrim programom dokazati, da je harmonika izredno zanimiv instrument, s katerim lahko izvajajo najrazličnejše žanre, od klasične in popularne do filmske glasbe.