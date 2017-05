Pred Dnevi EU spomnili na začetke in skupne vrednote

Ljubljana, 5. maja - Pred odprtjem dnevov EU so se danes v ljubljanski Hiši Evropske unije spomnili začetkov unije in izhodišč za njen nastanek. V uvodnih nagovorih so poudarili skupne vrednote, kot so mir, sodelovanje, demokracija in enotnost. Na razpravi pa so slovenski evroposlanci priznali, da je je Evropa trenutno v krizi, a da se bo razvila naprej.