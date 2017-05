Kranj, 5. maja - Od četrtek zvečer pogrešajo 46-letno Jolando Pintar iz Kranja. Visoka je okoli 160 centimetrov, suhe postave in ima daljše črne lase. Občasno so jo videvali predvsem v Tržiču, Breznici in Dorfarjah. Policija prosi vse, ki imajo informacije o pogrešani osebi, da jih sporočijo policiji na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.