Borze na Wall Streetu končale mešano

New York, 4. maja - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile mešano. Po ocenah analitikov je na trgovanje vplival padec delnic povezanih z nafto, saj cene slednje še naprej padajo in pritiskajo na ameriške zaloge. Na trgovanje je vplivalo tudi dejstvo, da je predstavniški dom ameriškega kongresa s tesno večino podprl odpravo zdravstvene reforme Obamacare.