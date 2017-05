Slovenska vojska bo na vadišču v Postojni usposabljala usmerjevalce združenega ognja

Postojna, 8. maja - Od danes pa do petka bo na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna potekalo usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja - ključnih nosilcev povezave med zračnimi in kopenskimi silami. V usposabljanju bo sodelovala tudi enota z brezpilotnimi letali, ki se bo usposabljala v torek in sredo, je zapisano na spletni strani Slovenske vojske.