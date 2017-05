Finance: Si želite poslovati v Severni Koreji? (5. 5.)

Ljubljana, 4. maja - Obseg države je strašljivo velik in kompleksen. Državna uprava, šolski sistem, zdravstvo, občine, občinska podjetja in zavodi, državna podjetja, pa delno državna podjetja, javno financiran RTV, študentski domovi, vse državne investicije in tako naprej. Kamorkoli se obrneš, sama država ali paradržava, v Financah piše Janez Tomažič.