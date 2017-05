Zelena dirka Po Sloveniji z vzponom na Roglo letos tudi na Eurosportu

Ljubljana, 4. maja - Prirediteljem kolesarske dirke Po Sloveniji se je končno uresničila velika želja. S pomočjo države oziroma Slovenske turistične organizacije (STO) in njenimi 13 partnerji, ki so zagotovili 300.000 evrov sredstev, so uspeli, da bo dirko, začela se bo 15. junija v Kopru, končala pa štiri dni pozneje v Novem mestu, prenašal tudi sloviti Eurosport.