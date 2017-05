Predstavniki hrvaških parlamentarnih strank danes na pogovorih pri predsednici države

Zagreb, 5. maja - Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović se bo danes sestala s predstavniki hrvaških parlamentarnih strank in drugimi poslanci na pogovorih o krizi v hrvaški vladi in saboru. V Zagrebu se bo danes tudi nadaljevala seja parlamenta, ki so jo prekinili, ko je v četrtek odstopil predsednik sabora Božo Petrov.