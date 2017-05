Lendavska občina in vinogradniki dosegli kompromis

Lendava, 7. maja - Predstavniki civilne iniciative za ohranitev vinogradov na gričevnatem območju občine Lendava in občina Lendava so dosegli kompromis o zbiranju odpadkov za nenaseljene objekte in ureditev komunalne infrastrukture na omenjenem območju, dogovor pa je potrdil tudi lendavski občinski svet.