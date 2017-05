Evropske borze nadaljujejo z rastjo; nafta cenejša, evro dražji

London/Frankfurt/Pariz, 4. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so danes nadaljevali z rastjo. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so vlagatelji pozdravili nastop francoskega predsedniškega kandidata Emmanuela Macrona v zadnjem predvolilnem soočenju z Marine Le Pen. Cene nafte so padle, evro pa pridobiva na vrednosti.