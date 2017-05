Tudi Slovenke na ženski gospodarski forum v New Delhiju

Ljubljana, 7. maja - V ponedeljek bo v indijskem New Delhiju vrata odprla globalna konferenca ženski gospodarski forum (Women Economic Forum), ki bo v šestih dneh združila več kot 2000 udeleženk in udeležencev. Dogodka v organizaciji mednarodne mreže All Ladies League (ALL) se bodo udeležile tudi slovenske predstavnice - med drugim ministrica Alenka Smerkolj.