Nesreča Hindenburga pred 80 leti zavrla nadaljnji razvoj zračnih ladij

pripravil Mihael Šuštaršič

New York, 5. maja - Pred 80 leti se je ob pristajanju v New Jerseyju zgodila spektakularna nesreča, v kateri je bila uničena nemška potniška zračna ladja LZ 129 Hindenburg. Kljub grozljivim posnetkom gorečega cepelina je v nesreči od 97 ljudi na krovu umrlo samo 36 ljudi. A to je bil po nizu podobnih nesreč še zadnji žebelj v krsto komercialne rabe tovrstnih plovil.