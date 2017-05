Tekači bodo na dobrodelnem teku Wings for Life znova bežali pred ciljno črto

Ljubljana, 7. maja - Tekači iz celega sveta bodo danes ob natanko isti uri na startu dobrodelnega teka Wings for Life World Run. Ne glede na to, ali bo to podnevi ali ponoči, v soncu ali dežju, ob 13. uri po našem času se bodo spopadli s premikajočo ciljno črto. Posebnost teka je, da pretečejo toliko, kolikor zmorejo oz. dokler jih ne ulovi zasledovalno vozilo.