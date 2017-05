Ljubljana, 5. maja - V zbornici zdravstvene in babiške nege - zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov ob svetovnem dnevu babic, ki ga obeležujemo danes, opozarjajo, da v Sloveniji nosečnicam ni povsod omogočen dostop do babiške obravnave, sicer pa podpirajo vse tiste spremembe v zdravstvenih zavodih, ki to omogočajo.