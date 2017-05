V Ljubljani in na Vrhniki se bodo spomnili Cankarjevega rojstnega dne

Ljubljana, 7. maja - V Ljubljani in na Vrhniki se bodo tudi letos poklonili spominu na Ivana Cankarja, ki ga literarna veda uvršča med začetnike in osrednje literate slovenske moderne ter med najpomembnejše slovenske književnike. V Ljubljani bo sredina prireditev ob literatovem rojstnem dnevu pred Cankarjevim domom in na Rožniku, na Vrhniki pa v njegovi spominski hiši.