Borze v New Yorku uvodoma s padcem

New York, 4. maja - Borze v New Yorku so današnje trgovanje začele s padcem. Vlagatelji v ZDA med drugim ocenjujejo najnovejše podatke s trga dela in možnost za zvišanje ključnih obrestnih mer v ZDA v juniju, potem ko se ameriška centralna banka Federal Reserve na tokratnem srečanju ni odločila za ta korak. Poleg tega čakajo na glasovanje o zdravstveni reformi.