Podelili priznanja Naša Slovenija

Vipava, 6. maja - V Vipavi so danes podelili priznanja za prispevek k ohranjanju in uveljavljanju slovenske kulturne in naravne dediščine Naša Slovenija. Letošnji nagrajenci so projekt Zbor zbirk, družina Avsenik, Marija Stanonik, RTVS, Klemen Klinar, Ribiški muzej Tržaškega Primorja, Stojan Lipolt, Katoliški dom prosvete Sodalitas iz Tinj in Anton Bedenčič.