V Bruslju razstava o evropski begunski krizi

Bruselj, 5. maja - V umetniškem centru Bozar je na ogled razstava fotografov francoske tiskovne agencije AFP, ki so dokumentirali evropsko begunsko krizo. Postavitev z angleškim naslovom Putting a Face on the Invisibles vključuje dramatične in mestoma grozljive podobe beguncev iz Sirije in Iraka na poti v Turčijo ali med prečkanjem Sredozemlja, navaja agencija.