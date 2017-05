Vse več goljufij pri športnih stavah preko družbenih omrežij

Koper, 4. maja - Policisti od konca lanskega leta opažajo povečano število goljufij, povezanih s športnimi stavami preko družbenih omrežij. Za zdaj še neznani storilci so nagovorili ljudi k igranju športnih stav in jim zagotavljali velike dobitke in donose. Oškodovanci so jim nakazovali večje količine denarja, obljubljenih dobitkov pa niso nikoli prejeli.