Notranja ministra Češke in Slovaške za ublažitev nadzora na mejah s Hrvaško

Praga, 4. maja - Notranja ministra Češke in Slovaške, Milan Chovanec in Robert Kalinak, sta pozvala k ublažitvi režima nadzora na mejah Hrvaške s Slovenijo in Madžarsko, da turisti ne bi čakali dolgih ur za prehod meje, so po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina danes poročali češki mediji.