Rusija, Turčija in Iran podpisali dogovor o varnih območjih v Siriji

Moskva, 4. maja - Rusija, Turčija in Iran so danes podpisali dogovor o oblikovanju varnih območij v Siriji, s katerimi bi zajezili humanitarno krizo v tej od vojne razdejani državi. Dogovor so dosegli na pogajanjih med sprtima sirskima stranema v Kazahstanu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.