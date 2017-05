Odbor DZ po vetu državnih svetnikov ponovno o zakonu o drugem tiru

Ljubljana, 5. maja - Člani parlamentarnega odbora za infrastrukturo bodo na današnji nujni seji ponovno obravnavali zakon o drugem tiru, ki so ga sicer poslanci pred dobrima dvema tednoma že potrdili, a so državni svetniki nanj izglasovali veto. Koalicija in opozicija glede zakona ostajata razdeljeni, svoje pripombe so odboru posredovali tudi krajani Črnega Kala.