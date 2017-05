Novomeški kriminalisti ovadili žensko in moškega, ki sta družbo oškodovala za dobrega 1,8 milijona evrov

Novo mesto, 4. maja - Novomeški kriminalisti so po končanem predkazenskem postopku na specializiranem državnem tožilstvu zaradi kaznivega dejanja poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja kazensko ovadili 35-letno osumljenko in 40-letnega osumljenca z njihovega območja. Ta sta si med letoma 2008 in 2010 večkrat izplačala skupaj več kot 1,8 milijona evrov.