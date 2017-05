Celjski policisti vozniku zasegli hladno orožje in prepovedane droge

Celje, 4. maja - Celjska policista sta v ponedeljek pri kontroli prometa na regionalni cesti v Arji vasi vozniku osebnega avtomobila zasegla na avtomobilu nameščene ukradene registrske tablice, hladno orožje in prepovedane droge, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje. Zoper voznika bo uveden prekrškovni postopek, orožje in droge pa bodo uničili.