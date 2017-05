Možganska kap težka bolezen, a tudi premagljiva

Ljubljana, 4. maja - Možganska kap vsako leto doleti približno 4000 bolnikov. Kljub temu, da gre za bolezen z visoko smrtnostjo in tudi invalidnostjo, je možganska kap premagljiva, so pred evropskim dnevom možganske kapi, ki bo 9. maja, opozorili strokovnjaki ter predstavniki združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo in društva za zdravje srca in ožilja.