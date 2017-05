V Svizu nezadovoljni z vladnimi izhodišči za pogajanja na podlagi dogovora z zdravniki

Ljubljana, 4. maja - Vladna izhodišča za pogajanja o vrednotenju delovnih mest, ki so primerljiva z zdravniškimi, so za Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije nesprejemljiva. Prav tako je za Sviz nesprejemljivo izhodišče, da bi ta pogajanja potekala na centralni ravni. Zdravniki so se pogajali ločeno in gre za neenakost v pristopu, opozarjajo.