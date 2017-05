V Somaliji varnostne sile po pomoti ubile ministra

Mogadiš, 4. maja - Somalijske varnostne sile so v sredo v prestolnici Mogadiš s strelnim orožjem ubile najmlajšega somalijskega ministra Abasa Abdulahija Siradžija, ki so ga pomotoma zamenjali za islamskega skrajneža. Oblasti so ob njegovi smrti izrazile obžalovanje in sprožile preiskavo.