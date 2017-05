Na festivalu monodrame v Bitoli slovenska predstava Irena! ali Ne morem več!

Bitola, 5. maja - V Bitoli se začenja 19. mednarodni festival monodrame. V tekmovalnem programu bo uprizorjenih deset predstav iz devetih držav, iz Slovenije bo to Irena! ali Ne morem več! avtorice in igralke Mirel Knez v režiji Nicka Upperja. V tekmi za grand prix bodo še predstave iz Estonije, Hrvaške, Rusije, Nizozemske, Poljske, Izraela, Nemčije in Makedonije.