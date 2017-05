Zaev za novo makedonsko vlado do konca meseca

Skopje/Bruselj, 4. maja - Predsednik makedonskih socialdemokratov (SDSM) Zoran Zaev je danes izrazil prepričanje, da mu bo predsednik Gjorge Ivanov podelil mandat za sestavo vlade in da bo ta oblikovana do konca meseca. Zaev je pripravljen na srečanje z Ivanom in koalicijskimi partnerji, piše makedonska tiskovna agencija Mia.