Mladina: Cerar ima (spet) prav (5. 5.)

Ljubljana, 5. maja - Kot grd cinizem je bila dojeta objava Stranke modernega centra. Vabilo na pohod Pot ob žici je bilo kot cinično dojeto, ker je to stranka, ki vodi vlado in je postavila okoli Slovenije veliko več žice, kot so je postavili fašisti in nacisti okoli Ljubljane, v Mladini piše Grega Repovž.